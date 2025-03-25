Суд: первый замглавы славской администрации не смог опротестовать срок за взятку

Вступил в законную силу приговор, которым муниципальный чиновник из Славска осуждён за взятку. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, в феврале 2023 года первый замглавы администрации Славского муниципального округа Петр Кабалин предложил гендиректору одной из стройфирм региона за денежное вознаграждение обеспечить победу в электронном аукционе на выполнение работ по капремонту автомобильных дорог в Славске. Кроме того, за взятку чиновник обещал содействовать предпринимателю в последующем приятии работ по контрактам, не проводить систематических проверок их исполнения. Финансирование контрактов осуществлялось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий размер незаконного вознаграждения составил 1 300 000 рублей. В марте 2024 года при получении денег чиновник был задержан сотрудниками УФСБ.

Подсудимый вину признал частично, пояснив, что действительно получил денежные средства от директора фирмы, однако он не согласен с квалификацией совершенного преступления, поскольку не имел реальной возможности исполнить свои обещания.

Действия подсудимого судом квалифицированы по ч.6 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя, если указанные действия и бездействие входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям и бездействию, а равно за общее попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере.

Петр Кабалин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки и с лишением на 8 лет права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Не согласившись с решением суда, осужденный и его защитники подали жалобы в Калининградский областной суд. Однако судебная коллегия признала квалификацию деяний чиновника и назначенное ему наказание законными. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.