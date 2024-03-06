Предпринимателя обязали восстановить здание напротив Закхаймских ворот (фото)

В Калининграде заканчивается восстановление дома № 162 на Московском проспекте (расположен напротив Закхаймских ворот и стоит перпендикулярно к бывшему Королевскому сиротскому приюту).



В пресс-службе правительства Калининградской области пояснили, что два года назад по линии минконтроля в мэрию города были направлены письма с требованиями повлиять на собственника, чтобы он привел объект в порядок.

Собственником объекта является предприниматель Николай Чернышев (ему также принадлежит гостиница на Голубых озерах — ООО «Вальбург-Отель»).

В октябре 2017 года Чернышев обращался в суд с административным иском к правительству Калининградской области, управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области и администрации Калининграда, в котором потребовал снизить кадастровую стоимость дома № 162 на Московском проспекте с 44 781 326 до 18 300 000 рублей (необоснованное, по мнению Чернышева, завышение кадастровой стоимости увеличивало размер уплачиваемого им налога на имущество). По его словам, вторая сумма была равна рыночной стоимости объекта. Требования истца были удовлетворены частично, и кадастровую стоимость установили на уровне 28 325 000 рублей.

Дом №162 до ремонта. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Ранее собственник уже размещал объявления об аренде помещений в здании (за 25 квадратных метров, с услугами парковки он просил 12 500 рублей в месяц (плюс с коммунальными платежами), однако на сегодняшний день объявления удалены.