Власти Гвардейска ответили жителям, которые «не видят стройки» ФОКа (фото)

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Гвардейске проводится в соответствии с графиком производства работ. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Максим Коломиец в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

О том, что «не видят стройки» ФОКа, сообщили местные жители, считающие, что работы должны проводиться быстрее. «Хочу сказать всем заявителям, что стройка идёт в соответствии с графиком производства работ. Практически завершены бетонные работы под фундамент. Сейчас уже будет подрядчик устанавливать каркас и обшивать железом. Это в ближайшие пару месяцев будет. Всё идёт по плану. Лично контролирую эту стройку. Раз в неделю стараюсь бывать на этом объекте, он не стоит беспокойства», — сказал Коломиец.

Проект прошёл госэкспертизу в июле 2023 года. Стоимость объекта — 643 млн рублей. Распоряжение о предоставлении субсидии на строительство муниципальному бюджету подписал бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 апреля 2024 года. Областные власти выдали разрешение на строительство ФОКа в ноябре 2024 года. «Грандиозная стройка» стартовала в декабре в рамках программы «Плавание для всех».

Согласно проекту, объект будет оснащён плавательным бассейном и теннисными кортами. Общая площадь трёхэтажного ФОКа составит 4254,18 кв. м, здания, предназначенного для занятий теннисом, — 1851,7 кв. м. Разрешение на строительство действительно до 26 февраля 2026 года. Работы ведутся на участке с кадастровым номером 39:02:010008:771.