Власти Гвардейска рассказали, какие работы были проведены на стройке ФОКа (фото)

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Фото: страница главы администрации Гвардейского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

Глава администрации Гвардейского муниципального округа Максим Коломиец, опровергший в начале недели слухи о том, что на стройплощадке ФОКа не ведутся работы, подкрепил своё заявление свежими фотографиями и кратким отчётом. Информация была размещена на странице чиновника в соцсети «ВКонтакте».

«Строительство идёт в соответствии с графиком, подрядчик работает активно, — написал Коломиец, — Буду держать вас в курсе дальнейших этапов! Спасибо за ваше внимание и неравнодушие к строительству данного объекта!».

Также в сообщении был приведён список выполненных на объекте работ:

  • завершены работы по устройству фундамента здания ФОКа,

  • произведена заливка бетоном основания полов,

  • залит бетоном каркас лифтовой шахты до уровня 3-го этажа,

  • установлена опалубка под основание бассейна,

  • выполняется устройство арматурного каркаса бассейна.

Для здания теннисных кортов:

  • завершено устройство песчаной подготовки под полы,

  • готовится опалубка под заливку основания полов,

  • возводятся фундаментные колонны под крыльцо.

О том, что «не видят стройки» ФОКа, в конце марта сообщили местные жители, считающие, что работы должны проводиться быстрее. В ответ глава муниципалитета заверил всех обратившихся в том, что строительство проводится в соответствии с графиком производства работ.

Проект прошёл госэкспертизу в июле 2023 года. Стоимость объекта — 643 млн рублей. Распоряжение о предоставлении субсидии на строительство муниципальному бюджету подписал бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 апреля 2024 года. Областные власти выдали разрешение на строительство ФОКа в ноябре 2024 года. «Грандиозная стройка» стартовала в декабре в рамках программы «Плавание для всех».

Согласно проекту, объект будет оснащён плавательным бассейном и теннисными кортами. Общая площадь трёхэтажного ФОКа составит 4254,18 кв. м, здания, предназначенного для занятий теннисом, — 1851,7 кв. м. Разрешение на строительство действительно до 26 февраля 2026 года. Работы ведутся на участке с кадастровым номером 39:02:010008:771.

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