Госэкспертиза одобрила проект строительства нового корпуса «Школы будущего»

Проект строительства нового корпуса «Школы будущего» на ул. Анны Бариновой в пос. Большое Исаково прошёл государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 27 июня. Техническим заказчиком является МБУ «Служба заказчика». Документацию для экспертизы подготовили курганское ООО «Асгард» и калининградское ООО «Нимб-проект». В качестве экспертной организации выступил региональный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — администрация Гурьевского муниципального округа.

29 ноября 2023 года бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии сообщал, что средств на строительство второго корпуса «Школы будущего» в посёлке Большое Исаково нет. В феврале 2024 года стало известно, что правительство региона отдало деньги, предусмотренные на эти цели, на возведение двух других учебных заведений — на ул. Мира в Калининграде и реконструкцию школы в Светлогорске. В марте 2024-го в пресс-службе облправительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили, что проектная документация строительства будущей школы в Большом Исаково проходит экспертизу. При этом сроки строительства образовательного учреждения и источники финансирования власти планировали начать обсуждать после получения положительного заключения.

В августе 2024 года глава региона Алексей Беспрозванных сообщил, что рассчитывает на федеральную поддержку строительства нового корпуса школы в Большом Исаково. Областные власти обратились в Минпросвещения РФ с запросом о включении объекта в новый нацпроект «Молодёжь и дети».

Власти Гурьевского муниципального округа в феврале 2025 года сообщили, что сроки строительства школы в Большом Исаково сдвинулись «из-за сложностей с согласованием технических документов». «Несколько раз центр экспертиз возвращал проект на доработку, поэтому к работам приступить в планируемые сроки, увы, не удалось. В очередной раз внесли изменения в документацию, отправили её на госэкспертизу. Ожидаем получить положительное заключение в апреле-мае этого года. После направим заявку на финансирование в областное правительство», — комментировали представители муниципалитета на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

В апреле 2025 года стало известно, что проект строительства в очередной раз не прошёл госэкспертизу.

Ранее стоимость нового корпуса «Школы будущего» в Большом Исаково на 1000 мест оценивалась в 1,31 млрд руб. Завершить строительство изначально планировали до конца 2024 года.