Власти выделили 765 млн руб. на проведение летней оздоровительной кампании

Власти Калининградской области выделили около 765 млн руб. на проведение летней оздоровительной кампании детей. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что летние лагеря начинают свою работу 1 июня. В них отдохнут более 50 тыс. детей. В области будут работать 356 организаций. В их число входят загородные стационарные лагеря, лагеря палаточного типа, дневного пребывания, труда и отдыха.

260 детей отправятся в федеральные детские центры «Артек», «Океан», «Орлёнок», «Алые паруса» и «Смена». Около 3 тыс. квотированных мест достанутся инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Для детей военнослужащих и мобилизованных участников СВО забронировали 2 тысячи путёвок.

«Для 3 тыс. ребят из семей с невысоким доходом компенсируем путёвки. Выделили на это порядка 128 млн рублей. Во всех 12 загородных детских центрах ремонтируем здания и корпуса, благоустраиваем территорию. Всего на проведение летней кампании выделили около 765 млн рублей», — написал глава региона.

Напомним, что в конце марта говласти проинформировали о старте бронирования путёвок в детские лагеря Калининграда 5 апреля, в 10 часов. Стоимость путёвок в загородные оздоровительные центры для детей с прошлого года выросла более чем на 8 тысяч рублей. Тогда же возникли технические неполадки с сервисом бронирования. Отметим, что сбой сервиса бронирования фиксировался и год назад, также 5 апреля.