В Пионерском открыли общественное пространство «Круг здоровья» (фото)

В Пионерском открыли общественное пространство «Круг здоровья» (фото)
Иллюстрация министерства строительства Калининградской области
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Во вторник, 28 апреля, в Пионерском открыли многофункциональное общественное пространство со спортплощадками, зонами активного отдыха, общения, релаксации и детского досуга «Круг здоровья». Об этом сообщает администрация Пионерского округа.

На территории также обустроены танцплощадка, амфитеатр, скейт-площадка, детские игровые комплексы, пешеходные дорожки и оборудование для маломобильных граждан.

Проект «Круг здоровья» стал победителем VI Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Подготовительные работы на объекте начали в феврале 2024 года.

«Концепция проекта направлена на поддержание физического, ментального и социального здоровья жителей. Территорию разбили на три зоны, соответствующие вышеперечисленным характеристикам. Заняться активным образом жизни можно будет на площадках воркаута, скейтбординга и баскетбола, а также прогуляться по пляжной тропе, посетить зону отдыха», — сообщали в региональном минстрое.

Фото: Пионерский городской округ

Завершить работы власти планировали осенью 2024 года. Торги на реализацию проекта выиграла компания «Мириам», с которой у областных властей неоднократно возникали сложности. Так, к подрядчику были претензии по реконструкции дома художника Ловиса Коринта в Гвардейске. Также компания сорвала сроки благоустройства ул. Рокоссовского в Калининграде, она же занималась реконструкцией поликлиники на ул. Горького, которую сдали на 355 дней позже срока. В настоящее время «Мириам» ведёт работы в поликлинике на Расковой.

В марте 2025 года глава администрации Пионерского городского округа Леонид Шибаев сообщил, что основные работы по благоустройству центрального парка в Пионерском, предусмотренные проектом, завершены.

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