В Калининграде завершили капремонт коллектора на ул. Радищева

Капитальный ремонт канализационного коллектора на ул. Радищева в Калининграде завершён. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале предприятия «Водоканал».

«В ходе масштабных работ по реконструкции повреждённого участка канализации подрядчик областного „Водоканала“ заменил 800 метров трубы. Ремонт длился с июня 2024 по апрель 2025 года», — говорится в сообщении.

Коллектору на улице Радищева около 130 лет. «Он находился в изношенном аварийном состоянии, поэтому было принято решение о замене аварийного участка. Работы по благоустройству улицы окончательно завершат уже в этом месяце», — добавили в «Водоканале».

О планах заменить участок канализационного коллектора на ул. Радищева от пересечения с проспектом Победы до дома № 62 в «Водоканале» сообщили в июне 2024 года. Работы стартовали месяцем позже. В августе власти предупредили калининградцев о закрытии движения транспорта по ряду прилегающих улиц. Изначально ремонт планировали завершить в феврале 2025 года.