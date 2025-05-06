Генконсульство Литвы о запрете на транзит мотоциклов из региона: исключений нет

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Генеральное консульство Литвы в Калининграде прокомментировало запрет на транзит через территорию республики на мотоциклах из региона. Ответ ведомства пришёл на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Осуществляя положения решения № 517 Правительства Литовской Республики от 2 июля 2021 года (новая редакция постановления от 16 апреля 2025 года), с 18 апреля 2025 года запрещено пересечение государственной границы Литовской Республики в пунктах пограничных переходов Мядининкай-Каменный Лог и Шальчининкай-Бенякони на мотоциклах, мопедах или моторных велосипедах. Передвижение через эти пограничные пункты перехода возможно только на автомобилях, исключений нет», — прокомментировало генконсульство Литвы.

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Об ограничениях на пересечение литовско-белорусской границы на мотоциклах и мопедах стало известно 16 апреля. Решение об этом принято на заседании кабмина прибалтийской республики. Меру ввели на оставшихся двух контрольно-пропускных пунктах в Медининкае и Шальчининкае. «С учетом значительно возросшего проезда через границу мотоциклов и мопедов принято решение о запрете такого передвижения. Оно возможно только на автомобилях», — говорится в сообщении правительства Литвы.

Правительство Калининградской области призвало жителей региона воздержаться от пересечения территории республики на мотоциклах и мопедах и обратилось в МИД России с просьбой получить разъяснение, касаются ли ограничения калининградского транзита. 24 апреля на сайте Союза мотоциклистов региона появилось обращение к Владимиру Путину. По словам главы объединения, такое же письмо будет отправлено в правительство области. Подписать оба документа планировали на открытии сезона 1 мая. Сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков, комментируя ограничения Литвы, заявил, что введённый республикой запрет нарушает соглашение о калининградском транзите.

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