Генконсульство Литвы о запрете на транзит мотоциклов из региона: исключений нет

Генеральное консульство Литвы в Калининграде прокомментировало запрет на транзит через территорию республики на мотоциклах из региона. Ответ ведомства пришёл на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Осуществляя положения решения № 517 Правительства Литовской Республики от 2 июля 2021 года (новая редакция постановления от 16 апреля 2025 года), с 18 апреля 2025 года запрещено пересечение государственной границы Литовской Республики в пунктах пограничных переходов Мядининкай-Каменный Лог и Шальчининкай-Бенякони на мотоциклах, мопедах или моторных велосипедах. Передвижение через эти пограничные пункты перехода возможно только на автомобилях, исключений нет», — прокомментировало генконсульство Литвы.

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Об ограничениях на пересечение литовско-белорусской границы на мотоциклах и мопедах стало известно 16 апреля. Решение об этом принято на заседании кабмина прибалтийской республики. Меру ввели на оставшихся двух контрольно-пропускных пунктах в Медининкае и Шальчининкае. «С учетом значительно возросшего проезда через границу мотоциклов и мопедов принято решение о запрете такого передвижения. Оно возможно только на автомобилях», — говорится в сообщении правительства Литвы.