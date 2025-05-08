Горвласти: на Радищева и проспекте Победы возвращается прежняя схема движения

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Городские власти анонсировали восстановление прежней схемы движения транспорта по улице Радищева и проспекту Победы. Об этом сообщается на сайте администрации Калининграда.

«В ночь с 10 на 11 мая в связи с завершением аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе в микрорайоне восстанавливается одностороннее движение. Одностороннее движение, как было до начала работ, по ул. Радищева, от проспекта Победы в сторону Вагоностроительной, по участку ул. Вагоностроительной, от перекрёстка с Радищева до перекрёстка с проспектом Победы, и по проспекту Победы, от Вагоностроительной до Радищева. Временный светофор на перекрёстке ул. Вагоностроительная — пр. Победы будет отключён», — уточняется в сообщении.

Напомним, 5 мая «Водоканал» сообщил о завершении капитального ремонта канализационного коллектора на ул. Радищева в Калининграде. О планах организации заменить участок коллектора стало известно в июне 2024 года. Работы стартовали месяцем позже. В августе власти предупредили калининградцев о закрытии движения транспорта по ряду прилегающих улиц. Изначально ремонт планировали завершить в феврале 2025 года.


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