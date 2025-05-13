Посол о совместной деятельности Польши и России на границе: «Всё обнулено»

На границе Калининградской области полностью свернули всю совместную деятельность России и Польши. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил посол России в республике Сергей Андреев. Его слова приводит РБК.

«Всё обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идёт», — рассказал дипломат, комментируя решение Польши закрыть консульство в Кракове. Он также отметил, что Россия не закрывалась от граждан Польши и они до сих пор ездят в Калининградскую область. При этом россиянам въезд в республику ограничили ещё в 2022 году.

О решении Польши закрыть российское консульство в Кракове стало известно утром 12 мая. Глава МИД Польши заявил, что решение закрыть консульство связано «с наличием доказательств о причастности России к диверсии в торговом центре на севере Варшавы». Как отмечает РБК, пожар в крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли Marywilska 44 произошёл в ночь на 12 мая. В центре работало 1,4 тыс. торговых точек, сгорело почти всё.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от Москвы последует «адекватный ответ» на решение Польши, сообщает РБК. «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — сказала она.

Осенью 2024 года польские власти закрыли генконсульство РФ в Познани и обязали трёх российских дипломатов покинуть страну до полуночи 30 ноября. Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

В апреле 2022 года генконсульство Польши в Калининграде перестало выдавать любые визы. В январе 2023 года визовый центр возобновил приём документов.