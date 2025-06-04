Облминсельхоз: на создание отечественного сорта картофеля уйдёт до пяти лет

В Калининградской области ведётся работа по созданию отечественных сортов картофеля. Как сообщает региональный минсельхоз в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», на разработку может уйти до пяти лет.

На территории региона, как подчеркнуло ведомство, исторически отсутствовали центры по созданию новых сортов. Однако сейчас проект реализовывает на своей базе «Мираторг-Калининград» совместно с научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и филиалом «Федерального научно центра кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса».

Напомним, что строительство селекционно-семеноводческого центра по созданию сортов картофеля в посёлке Невское началось в начале июля 2024 года. Пресс-служба «Мираторга» сообщала, что в комплекс по выращиванию семенного картофеля планировалось проинвестировать один миллиард рублей. В компании рассказали, что в центре оборудовали склад для хранения урожая с управляемым микроклиматом и адресным контейнерным хранением. За счёт создания новых сортов картофеля холдинг рассчитывал закрыть свои внутренние потребности и потребности рынка в целом. В октябре 2024-го областные власти выдали разрешение на ввод центра в эксплуатацию.