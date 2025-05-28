Астахова о станциях перегрузки мусора: нужно выяснить, почему люди недовольны

Перенос свалки из Калининграда с ул. Туруханской в пос. Яблоневка Гурьевского округа — лишь один из вариантов решения проблемы жителей. Еще один — это «доукомплектование» действующей станции перегрузки. Об этом министр природных ресурсов и экологии области Оксана Астахова рассказала СМИ, комментируя ситуацию со станцией перегрузки отходов на ул. Туруханской, на которой копится мусор с контейнерных площадок Ленинградского района областного центра перед их перевалкой на полигоны ТБО на востоке области.

С жалобами на проблемы, возникающие из-за свалки, обратились жители ул. Туруханской и близлежащих районов. Они создали инициативную группу и собрали 300 тысяч рублей для проведения независимой экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что станция не может находиться в этом месте, поскольку на ней имеются значительные объемы мусора, отсутствует озеленение и тп. (подробнее читайте по ссылке).

Министр природных ресурсов Оксана Астахова, комментируя ситуацию на заседании комитета Заксобрания по экономической политике, сообщила, что рассматривается перенос станции в пос. Яблоневка.

Однако жители поселка направили коллективное обращение губернатору с просьбой не переносить свалку в их населенный пункт. Также они предложили поручить министерству природных ресурсов организовать государственную экологическую экспертизу проекта в случае выбора иной площадки, предусмотрев участие граждан в формате публичных слушаний. Также они предложили рассмотреть альтернативные промышленные площадки, удалённые от жилой застройки и способные обеспечить соблюдение нормативной санитарно-защитной зоны, и «создать рабочую группу при правительстве области с участием представителей жителей, муниципалитета и контролирующих органов для общественного мониторинга реализации „мусорной“ реформы».

На ситуацию на заседании правительства во вторник обратил внимание губернатор Алексей Беспрозванных и поручил министерству природных ресурсов и экологии представить варианты решения проблемы.

Во вторник после заседания правительства министр Оксана Астахова прокомментировала эту ситуацию для СМИ. По её словам, станция перегрузки отходов на ул. Туруханской — один из объектов, который позволяет снизить количество тяжеловесного транспорта, следующего на объект захоронения ТБО, находящийся на дальнем расстоянии. «А это, понятно, снижение тарифной нагрузки. Это первое, для чего нужны эти станции, — рассказала Оксана Астахова. — Второе: станция находится в территориальной зоне, которая позволяет размещение такого объекта на этой зоне производить».

Министр напомнила, что в 2023 году было решение суда Гвардейского района, которое касалось снижения негативного воздействия на окружающую среду свалки на ул. Туруханской. «Обеспечить твердое покрытие, систему водоотведения и ряд иных мероприятий, что было проведено, чтобы можно было в соответствии с требованиями эксплуатировать данную инстанцию перегрузки», — сказала Астахова (при этом она сообщила, что не видела новое исполнительное производство по делу от 13 мая 2025 года и готова его изучить).

«Так как поступают обращения. Они поступали с 23-го года, когда станция была размещена в этом месте... Губернаторам нам дана задача проанализировать все поступающие обращения и с чем все-таки это связано, чему мешает эта станция, почему люди недовольны», — сказала министр.

По её словам, до ближайшего жилого дома от станции перегрузки, которая находится в промышленной зоне, расстояние составляет 300 метров, «что позволяет по СНИПам ее размещать. «Но с учетом мнений [жителей] мы все-таки прорабатываем решения, перед нами поставлена задачи губернатором», — сказала Астахова.





«Первое (из решений, которое возможно применить) — это перенос станций в другое место, — рассказала министр. — Мы отрабатываем те возможные участки, которые находятся на предельно допустимом расстоянии от зоны, с которой мы собираем мусор, и которые находятся в территориальной зоне, позволяющей размещение, соответствующие всем требованиям. Все эти участки мы анализируем — их объем, гектары, место размещения. И это мы принесем губернатору уже как одно из предложений».

Второй вариант — на существующей территории, которая, по словам министра, допускает размещение станции перегрузки, «доукомплектовать существующую станцию, чтобы можно было делать перегрузку закрытым типом». «То есть это могут быть строения ангарного типа, внутри которых будет происходить перегрузка, и это снизит воздействие, уменьшит количество птиц, которые прилетают на мусор и иные негативные воздействия, — сказала она. — Поэтому предложенные варианты в ближайшее время мы губернатору принесем, будем принимать совместное решение о том, как же поступить в данной ситуации».

Что касается альтернативных участков, то Яблоневка, по словам министра, — один из них, поскольку «он соответствует всем требованиям» и находится на том расстоянии, которое допустимо для сокращения плеча доставки мусора до полигона. «Он также находится в промышленной зоне, ближайшее на сегодняшний день строение жилого типа находится более чем в 600 метрах от данного участка, — заявила Оксана Астахова. — Всё позволяет, в принципе, по всем требованиям там разместить. Плюс это направление для планируемого к строительству полигона в Корнево, что также позволяет снижать нагрузку и уменьшать количество тяжеловесного транспорта, который будет отвозить отходы на место захоронения».

Министр уточнила, что это «одно из решений, которое озвучивалось как альтернативный вариант для переноса». «Но это не значит, что уже принято решение о переносе, о месте переноса. Еще раз повторюсь: возможно, доукомплектуем существующую площадку до тех параметров, которые позволят снизить негодование населения».

При этом Астахова сказала, что ей известно о коллективном обращении жителей Яблоневки и она готова создать совместную рабочую группу с ними. «Но сначала вообще отработаем вопрос, будем ли мы ее переносить. Если будет определено место именно в Яблоневке, если поступают такие пожелания граждан совместно отрабатывать, конечно», — сказала министр, отвечая на вопрос «Нового Калининграда». Также она сообщила, что не против обсуждать ситуацию с мусорной реформой и её последствиями с жителями региона.

Отметим, что ранее жители поселков Зеленоградского округа неоднократно жаловались на запах от полигона в районе пос. Круглово. Региональные власти обещали закрыть и рекультивировать свалку, однако сроки смещались. После пожара на полигоне в 2023 году, а также закрытия полигона в Ельняках (Гвардейский район) отходы повезли на восток области. В итоге жители Советска стали жаловаться на невыносимый запах из-за свалки в Барсуковке. Проблему пообещали решить, установив на полигоне очистные сооружения. Кроме того, планируется построить новый полигон в районе пос. Корнево.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»