Облминсельхоз: посадочные площади под картофель будут увеличивать каждый год

В Калининградской области планируют с каждым годом увеличивать площади, задействованные под выращивание картофеля. Об этом сообщил региональный минсельхоз в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Овощеводство в наших климатических условиях — достаточно трудоемкое и затратное дело, которое во многом зависимо от погодных условий, сезонности и сохранности урожая. Тем не менее, калининградские фермеры с каждым годом расширяют площади под посадку картофеля. Уже сегодня в регионе посадили порядка 4 тыс. га картофеля, это 92% от общего плана. И с каждым годом площади, задействованные под выращивание картофеля, в регионе будут увеличивать», — следует из сообщения ведомства.

Отметим, что картофель стал в апреле 2025 года самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг. В конце мая губернатор Алексей Беспрозванных выступил с предложением оставлять картофель, производимый в Калининградской области, внутри региона. В начале июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечивать регион необходимыми продуктами, в том числе и картофелем.