В здании бывшего вокзала в Краснолесье планируют создать визит-центр нацпарка
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В здании железнодорожного вокзала в Краснолесье Нестеровского округа нацпарк «Куршская коса», в ведение которого отошёл национальный парк «Виштынецкий», планирует создать свой визит-центр. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе организации.

«В настоящий момент в министерстве природных ресурсов и экологии РФ решается вопрос о финансировании организации на базе здания бывшего вокзала в Краснолесье визит-центра национального парка», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне этого года стало известно, что инвестор, который намеревался заняться реконструкцией исторического вокзала в Краснолесье и реализовать там свой проект «FridayForest», отказался от своих планов. О том, что предприниматель Сергей Свердлов подал заявление на расторжение договора аренды вокзала, «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В администрации муниципалитета эту информацию подтвердили, сам же Свердлов от комментариев по поводу причин расторжения договора отказался.

В марте в пресс-службе национального парка «Куршская коса» сообщали, что коммерческая деятельность на территории вокзала в Краснолесье пока под большим вопросом, так как здание «расположено в границах земельного участка, включенного в территорию национального парка „Виштынецкий“». При этом Положение о национальном парке на тот момент ещё не было утверждено.

В январе этого года Сергей Свердлов сообщил, что после долгих согласований с Калининградской железной дорогой ему удалось восстановить электроснабжение вокзала, а в октябре 2024 года предприниматель рассказывал «Новому Калининграду», что проект реконструкции вокзала в Краснолесье встал на паузу из-за проблем с земельным участком. Он уточнял, что «не мог ничего планировать без электричества и без выделения земельного участка».

Изначально на вокзал в Краснолесье претендовали два инвестора, между которыми начался заочный спор. При этом на сторону одного встали местные жители, а на сторону другого — региональные и муниципальные власти. В июне прошлого года сформированная администрацией комиссия (в нее входили представители регионального министерства культуры и туризма, РЖД, администрации и Совета депутатов) рассмотрела два проекта приспособления вокзала к современному использованию, представленные Александром Медведевым и Сергеем Свердловым. Выбран был второй вариант.

