Горвласти о демонтаже путей на проспекте Победы: «Там работают точечно»

Демонтаж трамвайных путей на проспекте Победы в Калининграде имеет не системный, а точечный характер и о полном их снятии речь не идёт. Такое заявление журналистам во вторник, 17 июня, сделала глава администрации города Елена Дятлова. Она также отметила, что на более масштабные и комплексные работы в городском бюджете просто нет денег.

«Вы же видите, что на проспекте Победы работают точечно, — сообщила Дятлова. — Мы не подошли комплексно к проспекту Победы. У нас есть улицы, к которым мы пока не подходим: это проспект Победы, это улица Тельмана. Почему? Потому что сегодня нужно решать текущие проблемы, а сама реконструкция данных улиц — это очень дорогое удовольствие».

На текущий момент, как уверяет чиновница, горожане могут наблюдать работы по обустройству тротуарной части.

«Мы делаем тротуар и пересечку с второстепенными улицами, частично убирая трамвайные пути и обеспечивая безопасность движения, — продолжила она. — Такого рода решения нам позволят эксплуатировать данную улицу ещё некоторое количество лет, пока мы не примем решение о комплексном проектировании капитального ремонта, либо реконструкции проспекта Победы. Почему сейчас делаем так? Я всегда буду говорить о том, что есть наше желание, а есть бюджет города Калининграда».

При этом глава администрации заметила, что аналогичные работы по устройству примыканий граждане могут заметить и на улице Тельмана

«Не трогая трамвайные пути, обеспечиваем приведение в нормативное состояние в пешеходной части, прекрасно понимая, что это временное решение», — добавила она.

Дятлова сообщила, что в приоритете у городских властей на текущий момент ремонт Советского проспекта, проектная документация по которому уже вышла из экспертизы. Также городу, по её словам, необходимо закончить улицу Киевскую, обеспечивающую основной трафик в Московский район.

В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025-го стало известно, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В феврале 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что власти намерены пересмотреть существующую маршрутную сеть, куда могут добавиться новые троллейбусные маршруты и, «в случае необходимости» трамвайные маршруты. «То, что трамваи мы точно демонтировать не будем... Я точно никому не дам демонтировать трамвай, поверьте, — пообещал Беспрозванных — Наоборот, хочу дальше развивать программу по обновлению. Часть трамваев у нас раньше была обновлена. Сейчас мэрия считает, какой объём средств понадобится, чтобы провести обновление трамвая до стопроцентного обновления парка».

Как сообщал ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города Антон Романов, в Калининграде запланировали демонтаж трамвайных рельсов на пяти улицах: Киевской, Багратиона (частично), Суворова, на пр-те Победы (от пересечения с ул. Дм. Донского до кольца), а также Островского, где предусмотрен демонтаж разворотного кольца. Романов отметил, что в каждом конкретном случае решение о демонтаже принимается после «тщательного изучения и обоснования».