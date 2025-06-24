Иванов о дефиците картофеля в регионе: «никакой катастрофы не произошло»

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов прокомментировал нехватку картофеля в розничной торговле. Своё мнение Иванов озвучил во время прямого эфира в Центре управления регионом.



По его словам, дефицит картофеля в розничной торговле компенсируется за счёт импорта из других стран, в том числе из Египта.



«Но нужно понимать, что в мире с картофелем в этом году сложилась вот такая вот особенная история. И даже ввозной картофель нужен не только нам. Я вот общаюсь и с нашими странами-соседями, и так далее: у них такая же ситуация. И в других регионах нашей страны тоже есть свои особенности. Поэтому я считаю, никакой катастрофы не произошло. Посевные площади надо увеличить. Наши меры государственной поддержки на это направлены, площади постепенно увеличиваются. Наши сельхозтоваропроизводители должны понимать, что есть постоянная поддержка, постоянный спрос. Должно быть взаимопонимание с торговыми сетями», — заявил министр сельского хозяйства и добавил: «Я очень надеюсь, что все эти компоненты и погодные условия сложатся в следующем году и ажиотажа и дефицита не будет. Но время покажет».

В прошлом году, подчеркнул Иванов, было произведено 149 тысяч тонн картофеля. 22% направили на производственные цели и семенной фонд. Около 5% составили потери во время уборки и хранения. Ранее Калининградстат сообщил, что 2024 год стал одним из самых урожайных по сбору картофеля.

Кроме того, заметил министр, вывоз картофеля из региона не превысил 5%, о чём ранее уточнили в минсельхозе «Новому Калининграду». По словам Иванова, речь идёт именно о семенном картофеле.

Ранее в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» пожаловались на отсутствие картофеля в магазине торговой сети «Виктория». Как пояснил региональный минэкпром, отсутствие картофеля в магазинах носит разовый характер и вызвано «стечением определённых обстоятельств».

В начале июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечивать регион необходимыми продуктами, в том числе и картофелем.