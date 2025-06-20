«Сбер» присоединился к разработке проекта «карты калининградца»

Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

«Сбер» стал партнёром проекта «Карта жителя Калининградской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Карта жителя — многофункциональный электронный инструмент. Это «удобный» способ, позволяющий получать на банковской карте социальные услуги и привилегии от партнёров программы, расплачиваться в общественном транспорте, онлайн- и офлайн-магазинах, пояснила пресс-служба. В этом году власти прорабатывают нормативно-правовые решения и формируют первый перечень сервисов «карты».

«Карты жителя сегодня выпускаются во многих субъектах Российской Федерации <...>. Такая карта универсальна: можно получать на неё социальные меры поддержки, оплачивать ею проезд. Она даёт право пользоваться привилегиями партнёров программы и одновременно всеми преимуществами банка, который выпустил карту», — отметил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона. В середине мая минцифры сообщило, что назвать сроки реализации проекта пока что сложно. При реализации «карты калининградца» областные власти планируют учитывать опыт создания подобных проектов, в том числе и «карты москвича».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter