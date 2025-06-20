«Сбер» присоединился к разработке проекта «карты калининградца»

«Сбер» стал партнёром проекта «Карта жителя Калининградской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Карта жителя — многофункциональный электронный инструмент. Это «удобный» способ, позволяющий получать на банковской карте социальные услуги и привилегии от партнёров программы, расплачиваться в общественном транспорте, онлайн- и офлайн-магазинах, пояснила пресс-служба. В этом году власти прорабатывают нормативно-правовые решения и формируют первый перечень сервисов «карты».

«Карты жителя сегодня выпускаются во многих субъектах Российской Федерации <...>. Такая карта универсальна: можно получать на неё социальные меры поддержки, оплачивать ею проезд. Она даёт право пользоваться привилегиями партнёров программы и одновременно всеми преимуществами банка, который выпустил карту», — отметил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона. В середине мая минцифры сообщило, что назвать сроки реализации проекта пока что сложно. При реализации «карты калининградца» областные власти планируют учитывать опыт создания подобных проектов, в том числе и «карты москвича».