В магазины Калининградской области начали завозить местный картофель

Сельхозкооператив «Наш продукт» начал поставлять свежие овощи и картофель с поля в магазины сети «Спар». Об этом сообщает региональный минсельхоз.

«Эта сеть первой откликнулась на готовность местных хозяйств поставить продукт в магазины области, — рассказали в ведомстве. — Отгрузки идут прямо с полей на распределительный центр. Сегодня в сеть поставлено уже 100 тонн местной продукции».

Кроме того, фермеры кооператива пообещали поставить на полки магазинов на 40% больше овощей и картофеля, чем в прошлом году — порядка 15 тыс. тонн., несмотря на «не самые благоприятные погодные условия этим летом».

Напомним, что картофель стал в апреле 2025 года самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг. В конце мая губернатор Алексей Беспрозванных выступил с предложением оставлять картофель, производимый в Калининградской области, внутри региона. В начале июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечивать регион необходимыми продуктами, в том числе и картофелем. Как отмечал минэкпром, поскольку запасы местного картофеля исчерпаны, в продажу поступает картофель, привезённый из других стран или регионов России.