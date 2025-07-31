В магазины Калининградской области начали завозить местный картофель

В магазины Калининградской области начали завозить местный картофель
Фото: региональный минсельхоз
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Сельхозкооператив «Наш продукт» начал поставлять свежие овощи и картофель с поля в магазины сети «Спар». Об этом сообщает региональный минсельхоз.

«Эта сеть первой откликнулась на готовность местных хозяйств поставить продукт в магазины области, — рассказали в ведомстве. — Отгрузки идут прямо с полей на распределительный центр. Сегодня в сеть поставлено уже 100 тонн местной продукции».

Кроме того, фермеры кооператива пообещали поставить на полки магазинов на 40% больше овощей и картофеля, чем в прошлом году — порядка 15 тыс. тонн., несмотря на «не самые благоприятные погодные условия этим летом».

Напомним, что картофель стал в апреле 2025 года самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг. В конце мая губернатор Алексей Беспрозванных выступил с предложением оставлять картофель, производимый в Калининградской области, внутри региона. В начале июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечивать регион необходимыми продуктами, в том числе и картофелем. Как отмечал минэкпром, поскольку запасы местного картофеля исчерпаны, в продажу поступает картофель, привезённый из других стран или регионов России.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter