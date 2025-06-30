«Купить билеты можно»: Рольбинов заявил о наличии субсидированных билетов

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Вице-премьер, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов заявил, что в Калининграде ещё остались субсидированные билеты. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Центре управления регионом 30 июня.

«На сегодняшний день у нас ещё остались субсидированные билеты, их порядка 36 тысяч. Может быть, не все компании могут их продавать, например „Аэрофлот“, так как они пользуются повышенным спросом», — сообщил заместитель председателя правительства. Чиновник также отметил, что льготные перелёты осуществляют и другие авиакомпании, такие как «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Смартавиа», и сегодня они, по его словам, «продолжают продавать билеты».

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что субсидированные билеты на «Аэрофлот» раскупили за четыре дня. При этом возле офисов авиакомпании наблюдались длинные очереди.

Напомним, ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. В конце марта 2025-го на эти цели власти региона ожидали выделения 700 млн рублей из федерального бюджета.

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