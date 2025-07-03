Собственник «Катарсиса» не смог найти новое место под книжный магазин

Собственник книжного магазина «Катарсис», закрывшегося в конце 2024 года, не смог найти место в Калининграде под свой книжный магазин. О том, что бизнесмен не оставляет попыток продолжить свой проект, он сообщил «Новому Калининграду».

«Место для нового полноценного проекта ещё не нашли, — сообщил он. — Мониторим, но пока либо помещение не подходит, либо далеко от центра, либо аренда, несоразмерная бизнес-модели. Есть предварительная договорённость с культурным бюджетным учреждением, но они уже трижды сдвигают срок».

Мамаев также объяснил, почему интерьеры занявшего место «Катарсиса» ресторана «Винный факультет» всё ещё похожи на книжный магазин.

«Это мы оставили, не хотелось портить, отрывать. Там осталась часть нашего имущества — некуда было перевозить: фортепиано, холодильник и прочее. Тяжело ломать то, что построил и ценил», — добавил предприниматель.

Напомним, что еще в мае этого года стало известно, что помещения закрытого в конце 2024 года арт-пространства «Катарсис» на ул. Генерал-лейтенанта Озерова планирует занять заведение общепита. Тогда же над входом появилась вывеска.

О закрытии калининградского книжного магазина «Катарсис», который также позиционировал себя как культпросветпространство, стало известно в конце ноября. «Основная причина: мне заявили, что уже есть твёрдая договорённость с желающими въехать на раскрученное место. Эти люди готовы платить высокую аренду. Тот, кто решает этот вопрос, ответил так: будет алкомаркет, федеральная сеть», — утверждал владелец «Катарсиса» Александр Мамаев.

Калининградцы инициировали сбор подписей в поддержку культпросветпространства. В общей сложности петицию подписали 3519 человек. 29 декабря 2024 года на ул. Озерова прошла последняя вечеринка перед закрытием «Катарсиса».