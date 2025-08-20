Директор книжного магазина «Катарсис»: нам предложили место в Драмтеатре

Книжный магазин «Катарсис», вынужденно съехавший из помещения на улице Генерала Озерова, собираются открыть в калининградском Драмтеатре. О том, что эта идея в последнее время активно прорабатывалась, «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак.

Подтвердил эту информацию и владелец книжного Александр Мамаев. По его словам, примерно на два месяца он въедет в бывшее кафе «При свечах», которое работало в здании театра.

«Нам пообещали, что это только на первое время, — пояснил Мамаев. — Там отдельный вход, но нет ремонта и настоящий раздрай — практически серый ключ. Но мы даже ремонт делать не планируем, так как нам обещают, что за эти два месяца будет подготовлен модуль в холле Драмтеатра, куда мы впоследствии заедем».

Мамаев сообщил, что срочность открытия в неудобных условиях обусловлена началом учебного года.

«Мы не хотим терять это время, так как наши клиенты в это время активно закупают учебную литературу, — объяснил он. — Хотя бы что-то заработаем».

В начале июля этого года собственник книжного магазина «Катарсис», закрывшегося в конце 2024 года, сообщал, что не смог найти место в Калининграде под свой книжный магазин, но уточнял, что у него есть предварительная договорённость с культурным бюджетным учреждением, неоднократно сдвигающим срок заключения договора.

О скором закрытии магазина было объявлено в ноябре, после чего калининградцы инициировали сбор подписей в поддержку культпросветпространства. В общей сложности петицию подписали 3519 человек. 29 декабря 2024 года на ул. Озерова прошла последняя вечеринка перед закрытием «Катарсиса». Тогда же Александр Мамаев заявлял, что помещение планирует занять заведение общепита. В мае на месте книжного открылось кафе.

В феврале 2025 года в телеграм-канале книжного магазина сообщалось, что авторы проекта подыскивают новое помещение. 25 апреля, отвечая на комментарии читателей о перспективах переезда в пространство «Понарт», представители «Катарсиса» сообщили, что у них не было таких планов: «Туда нас отправлял министр культуры (и туризма — прим. „Нового Калининграда“) Ермак, отвечая на вопросы публики в одном из сеансов прямой связи с народом».