Областные власти разработали положение о карте калининградца. Документ вынесен на общественное обсуждение и опубликован на сайте регионального правительства.

Целями внедрения карты калининградца являются социально-экономическое развитие региона, рост качества жизни населения за счёт внедрения технологий, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, повышение эффективности функционирования системы государственного управления в Калининградской области и др. Участниками внедрения сервиса являются госорганы, операторы цифрового сервиса и платёжной системы «Мир», партнёры, кредитные организации, физлица-держатели карты калининградца, а также заказчики приложений цифрового сервиса. Участие во внедрении программы будет являться добровольным.

Подразумевается, что карта калининградца будет базироваться на банковской карте платёжной системы «Мир». Она может получить такой статус по личному заявлению владельца. Кроме того, в рамках проекта планируется выпуск специальных карт с едиными характеристиками. Правила их выдачи и обслуживания будут утверждены правительством Калининградской области.

«Для того, чтобы стать держателем карты жителя, гражданин подает в кредитную организацию заявление о подключении своей действующей банковской карты к цифровому сервису на бумажном носителе или в электронном виде (при наличии технической возможности). Гражданин может самостоятельно подключить свою действующую банковскую карту к цифровому сервису с помощью личного кабинета на официальном портале карты жителя. Для подключения к цифровому сервису замена или перевыпуск имеющейся действующей банковской карты не требуется. Гражданин может обладать только одной действующей картой жителя. Срок действия карты жителя равен сроку действия действующей банковской карты», — говорится в документе.

При технической возможности карту калининградца планируется применять в в работе кредитных организаций и их партнёров, в области социальной защиты и обслуживания населения, для получения льготного проезда на транспорте, в образовании и других сферах.