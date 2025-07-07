В Калининграде выбирают подрядчика для ремонта и реставрации бастиона «Литва»

В Калининграде выбирают подрядчика для ремонта и реставрации бастиона «Литва»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Калининграде повторно проходит электронный конкурс по поиску подрядчика, который займется сохранением бастиона «Литва». В настоящее время прием заявок от участников завершен и началось их рассмотрение. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

За выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бастион «Литва» максимально готовы заплатить 69 716 164,00 ₽. Заказчиком по-прежнему выступает Музей Мирового океана. Определить подрядчика рассчитывают 10 июля. Финансирование рассчитано на 2025 и 2026 год — 56 672 877,16 и 13 043 286,84 руб. соответственно. В срок до 30 апреля следующего года победителю конкурса предстоит отреставрировать кирпичную кладку, вырубить кустарник на крыше, обустроить покрытия из тротуарной плитке, изготовить и установить оконные и дверные проёмы по старому образцу и тд.

Отметим, что аналогичный конкурс уже объявлялся в апреле, однако «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)».

Бастион «Литва» на Литовском валу, 105 передали Музею Мирового океана в 2022 году. Объект планируют использовать как хранилище крупных экспонатов и реставрационную мастерскую. Летом 2023 года бывший директор ММО Светлана Сивкова заявила, что на ремонт бастиона «Литва» потребуется три-четыре года. В сентябре 2023-го в сооружении открыли первую выставку. Также музей запустил водный маршрут до бастиона. В январе 2024 года для бастиона заказали проект противоаварийных работ.

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