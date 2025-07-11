У авиакомпании Nordwind закончились субсидированные билеты в Москву

Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») исчерпала квоту по субсидии на авиаперевозки по маршруту «Калининград — Москва». Об этом сообщили в центре поддержки компании. Информацию подтвердили в справочной Nordwind.

«По указанному направлению квота по субсидии исчерпана на все даты. Появятся ли дополнительные места по субсидированным тарифам, информации нет», — сообщили в компании.

При этом в прошлую среду Росавиация, признав сложности в продаже билетов на калининградском направлении «в связи с высоким спросом на них», сообщила, что «с 3 июля перевозчики Nordwind („Северный ветер“) и S7 Airlines планируют добавить в продажу билеты на направлении Калининград — Москва на июль-август».

У авиакомпании «Аэрофлот» субсидированные билеты в Москву и Санкт-Петербург для жителей Калининградской области закончились еще в апреле на четвертый день их продаж. Об этом свидетельствовали данные на сайте авиаперевозчика.

В настоящее время купить билеты по льготному тарифу можно на сайте «Уральских авиалиний» с глубиной продаж 1-2 дня. При этом неделю назад на сайте значилось, что все субсидированные билеты на 11-12 июля распроданы.





Скрин сайта «Уральских авиалиний»

В конце июня вице-премьер, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов заявил, что для Калининграда ещё остались субсидированные билеты. По его словам, льготные перелёты осуществляют такие авиакомпании, как «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Смартавиа», и сегодня они, по его словам, «продолжают продавать билеты».

Подробнее о проблеме с льготными перевозками читайте по ссылке.