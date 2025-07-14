Роспотребнадзор предложил перенести станцию перегрузки ТКО с Туруханской

Станцию перегрузки отходов на улице Туруханской предлагают перенести в другое место. Такая информация была опубликована в понедельник, 14 июля, пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора. В релизе ведомства сообщается, что в отношении оператора станции (ООО «Кристалл») была проведена проверка, в ходе которой ревизоры выявили нарушения действующего санитарного законодательства.

«ООО „Кристалл“ привлечено к административной ответственности, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Информация передана в правительство Калининградской области», — сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

Более того, управление направило в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области очередное предложение рассмотреть вопрос о переносе станции перегрузки мусора в иное место.

Ранее в минприроды пояснили, что перегрузка отходов на Туруханской проходит в третьем поясе зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения. Этот факт, как уточнялось, не является нарушением закона.