Роспотребнадзор предложил перенести станцию перегрузки ТКО с Туруханской

Роспотребнадзор предложил перенести станцию перегрузки ТКО с Туруханской
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Станцию перегрузки отходов на улице Туруханской предлагают перенести в другое место. Такая информация была опубликована в понедельник, 14 июля, пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора. В релизе ведомства сообщается, что в отношении оператора станции (ООО «Кристалл») была проведена проверка, в ходе которой ревизоры выявили нарушения действующего санитарного законодательства.

«ООО „Кристалл“ привлечено к административной ответственности, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Информация передана в правительство Калининградской области», — сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

Более того, управление направило в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области очередное предложение рассмотреть вопрос о переносе станции перегрузки мусора в иное место.

Ранее в минприроды пояснили, что перегрузка отходов на Туруханской проходит в третьем поясе зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения. Этот факт, как уточнялось, не является нарушением закона.

В мае текущего года жители Калининграда пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.

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