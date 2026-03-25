Власти выделили 1,7 млрд рублей на строительство ледового комплекса в Гурьевске

Власти Калининградской области выделят субсидию на софинансирование капитальных вложений в строительство крытого ледового комплекса в Гурьевске. Соответствующее постановление подписано 23 марта и размещено на портале официально опубликованных правовых актов.

Средства предоставляются из областного бюджета бюджету Гурьевского округа. Речь в частности идет о разработке проектной и рабочей документации, а также строительстве.

Согласно приложению, площадь объекта составит 8710,17 кв. м. Предельная стоимость работ определена в 1,9 млрд рублей, из которых 1,7 млрд (95%) профинансирует областное правительство. Указанный срок реализации капитальных вложений — 2021-2029 годы. Главным распорядителем средств выступает министерство строительства и ЖКХ Калининградской области.

О том, что в Гурьевске собираются построить ледовый комплекс, местные власти сообщили в январе 2024 года. Тем же летом минспорта региона отметило, что ввести комплекс в эксплуатацию планировалось до 2027 года. «Ближайшая должна появиться в Гурьевске, где по поручению президента нашей страны уже запроектирован и скоро начнёт строиться уникальный спорткомплекс сразу с двумя хоккейными площадками и другими полезными помещениями. Рассчитываем на ввод в эксплуатацию этого объекта уже в ближайшие два-три года», — написало тогда ведомство. В апреле 2025 года стало известно, что власти Калининградской области подали документы на получение финансирования для строительства ледовой арены в Гурьевске. В июле 2025 года стало известно, что региональное министерство спорта рассчитывает, что возведение ледовой арены с двумя катками начнётся в 2026 году.