Власти выделили 1,7 млрд рублей на строительство ледового комплекса в Гурьевске

Все новости по теме: Спорт
Власти выделили 1,7 млрд рублей на строительство ледового комплекса в Гурьевске

Власти Калининградской области выделят субсидию на софинансирование капитальных вложений в строительство крытого ледового комплекса в Гурьевске. Соответствующее постановление подписано 23 марта и размещено на портале официально опубликованных правовых актов.

Средства предоставляются из областного бюджета бюджету Гурьевского округа. Речь в частности идет о разработке проектной и рабочей документации, а также строительстве.

Согласно приложению, площадь объекта составит 8710,17 кв. м. Предельная стоимость работ определена в 1,9 млрд рублей, из которых 1,7 млрд (95%) профинансирует областное правительство. Указанный срок реализации капитальных вложений — 2021-2029 годы. Главным распорядителем средств выступает министерство строительства и ЖКХ Калининградской области.

О том, что в Гурьевске собираются построить ледовый комплекс, местные власти сообщили в январе 2024 года. Тем же летом минспорта региона отметило, что ввести комплекс в эксплуатацию планировалось до 2027 года. «Ближайшая должна появиться в Гурьевске, где по поручению президента нашей страны уже запроектирован и скоро начнёт строиться уникальный спорткомплекс сразу с двумя хоккейными площадками и другими полезными помещениями. Рассчитываем на ввод в эксплуатацию этого объекта уже в ближайшие два-три года», — написало тогда ведомство. В апреле 2025 года стало известно, что власти Калининградской области подали документы на получение финансирования для строительства ледовой арены в Гурьевске. В июле 2025 года стало известно, что региональное министерство спорта рассчитывает, что возведение ледовой арены с двумя катками начнётся в 2026 году.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter