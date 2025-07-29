«400 метров жижи»: губернатору жалуются на отсутствие дороги к новой поликлинике

Жительница Калининграда пожаловалась губернатору на отсутствие подхода к новой детской поликлинике на ул. Молодой Гвардии со стороны ул. Благовещенской. Свой комментарий она оставила на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«В „Русской Европе“ открыли детскую поликлинику, дорога где от Благовещенской? Как туда добираться? 400+ метров жижи и травы по пояс как преодолеть? Если идёт дождь или ливень, туда не добраться несколько дней, пока хоть немного не подсохнет, в сухую погоду мы с ребёнком-инвалидом вышли все в болоте, идя от Благовещенской к поликлинике. Сегодня дождь, нам в поликлинику не пробраться, такси 500-700 рублей, иначе никак, транспорта от ул. Суздальской ещё не придумали», — написала посетительница страницы, отметив, что и на самой Благовещенской вместо дороги к школе и детскому саду ведут плиты.

Ответ поступил от сотрудников администрации Калининграда: «Специалисты дорожных служб рассматривали возможность оборудования пешеходного прохода от новостроек к поликлинике. К сожалению, на данном этапе строительные работы на этом участке не представляются возможными, так как здесь проложена линия электропередачи с охранной зоной. При строительстве бульвара Сергея Снегова планируется дальнейшее изменение транспортной схемы микрорайона, в том числе дорога от улиц Суздальской и Молодой Гвардии. Запланирован перенос ЛЭП с трассы будущего строительства. Работы будут выполняться собственником АО „Россети-Янтарь“ по требованиям безопасности и планом его работ. Застройщик для сокращения пути должен оборудовать проход к поликлинике от улицы Благовещенской». Сроки работ в комментарии не назвали, посоветовав обратиться за подробностями в региональное министерство инфраструктуры.

Строительство первого этапа ул. Благовещенской, как отметили в горадминистрации, планируют начать в августе 2025 года.





Контракт на строительство первого этапа ул. Благовещенской, в районе нового корпуса школы № 58 и детского сада, власти Калининграда заключили с компанией «Вираж» 11 июля 2025 года. Указанная на портале госзакупок дата начала исполнения контракта — 0 календарных дней с даты его заключения. Срок исполнения — 465 календарных дней — до 19 октября 2026 года. Второй этап предполагает строительство двух полос движения от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской с учётом перспективного расширения до четырёх полос движения, включая реконструкцию кольца. Планируемый год реализации — 2027. Третий этап — строительство четырёх полос движения от ул. Суздальской до ул. Юрия Гагарина с пересечением ул. Гагарина и Юбилейной. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год.

Приём пациентов в новом отделении Городской детской поликлиники на ул. Молодой Гвардии, 34 начался 9 июля. Рядом со зданием оборудована новая автобусная остановка — «Бульвар Снегова». Там останавливаются автобусы № 11 и 26.

Новое здание школы на улице Благовещенской ввели в эксплуатацию в мае 2025 года. Открыть учреждение планируют 1 сентября 2025 года.