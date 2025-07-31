Новый перерыв в деле Белой и Сушкевич: мать ребенка готовит гражданский иск

В четверг, 31 июля, Московский областной суд должен был вынести приговор калининградским медикам Елене Белой и Элине Сушкевич, но перенес его оглашение на неделю. Днём ранее состоялось решающее заседание по новому рассмотрению дела медиков после обжалования адвокатами обвинительного приговора. На нём присяжные вынесли единодушный вердикт — «виновны». Ожидалось, что сегодня суд объявит, какое наказание предстоит понести врачам.

«После того, как были зачитаны их личные характеристики, адвокат матери недоношенного мальчика Ахмедовой обратилась к судье с ходатайством, в котором просила вызвать ее доверительницу в суд. Оказалось, что потерпевшая по делу хочет подать гражданский иск. После этого судья объявила перерыв в судебном заседании до 6 августа 2025 года», — сообщила присутствовавшая в заседании медик из группы поддержки врачей.

Напомним, что калининградских врачей обвинили в убийстве недоношенного мальчика, родившего с весом 700 граммов. По версии следствия, осенью 2018 года в калининградском роддоме № 4 Елена Белая дала указание Элине Сушкевич ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат».

В октябре 2022 года Мособлсуд приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии. Обвинение считало, что врачи намеренно убили недоношенного младенца, так как не хотели портить статистику. Защита утверждала, что злого умысла у медиков не было.

В декабре 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда, согласно которому калининградские медики Елена Белая и Элина Сушкевич должны провести в колонии 9,5 и 9 лет соответственно. Это был второй судебный процесс по делу об убийстве новорожденного, в декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил, и дело отправили на пересмотр в Москву.

30 апреля 2024 года стало известно, что в рамках рассмотрения жалоб адвокатов калининградского медика Элины Сушкевич в президиум Верховного суда истребовано дело врачей. В начале октября Президиум Верховного суда РФ отправил дело на повторное рассмотрение в апелляцию, а в декабре приговор был отменён.