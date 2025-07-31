В Светлогорске завершили реставрацию памятника архитектуры у Лиственничного парка (фото)

В Светлогорске завершили реставрацию памятника архитектуры у Лиственничного парка (фото)
Фото: телеграм-канал Владимира Бондаренко
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Светлогорске завершена реставрация памятника архитектуры пансионат «Лесной замок» у Лиственничного парка. О снятии строительных лесов с объекта культурного наследия и включении архитектурной подсветки на его фасаде в среду, 30 июля, сообщил в своём телеграм-канале глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.

«Здание, примыкающее фасадом к Лиственничному парку, было построено не позднее 1904 года, — напомнил Бондаренко. — До 1945 года в нем располагался пансионат „Лесной замок“, после здание принадлежало санаторию „Светлогорск“. С 2015 года объект не эксплуатировался, техническое состояние было предаварийным, за время эксплуатации здание утратило часть внутренних перекрытий и кровли, шпиль над фронтоном и другие отличительные черты».

Бондаренко добавил, что в 2022 году собственником здания стала компания «Грюнвальд», а проект реконструкции был согласован Службой охраны ОКН. В ходе реконструкции был укреплён фундамент, восстановлен исторический вид кровли с использованием керамической черепицы, воссоздана башня со шпилем, а также восстановлены внутренние несущие конструкции.

Пансионат «Лесной замок» до реставрации. Фото: телеграм-канал Владимира Бондаренко

«Инвестором в работе в основном использовались материалы российского производства, фасад выполнен из лиственницы и ясеня. Сейчас в здании ведутся внутренние отделочные работы, в этом корпусе будет 22 гостиничных номера», — заключил Бондаренко.

В январе 2024 года проект приспособления исторической виллы «Лесной замок» под пансионат в Светлогорске получил положительное заключение государственной экспертизы. Застройщиком объекта выступила компания «Грюнвальд-Спа».

Вилла расположена по адресу: ул. Октябрьская, 9. Её планировали не только восстановить, но и соединить с виллой «Горный замок» новым зданием (виллу «Горный замок» восстанавливает тот же инвестор — сейчас там начинается укладка черепицы и ремонт фасада). Соответствующий проект санатория «Грюнвальд Спа», подготовленный архитектурной студией Plazma из Вильнюса, в декабре 2023 года одобрил областной градостроительный совет. Как сообщалось ранее, в здании планируют открыть гостиницу на 23 номера с возможностью размещения до 46 человек.

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