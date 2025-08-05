Власти сообщили о 104 заявках от бизнеса на участие в «карте калининградца»

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От регионального бизнеса поступило 104 заявки на участие в «карте калининградца». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Больше всего заявок в сервис „Моя выгода“ поступает от торговых организаций. На втором месте — центры допобразования, кружки, секции для детей. Чуть меньше заявок от музеев, кинотеатров, парков культуры и отдыха. Приняли в работу по несколько предложений от общепита, салонов красоты, категорий „здоровье“, „транспорт“, „спорт“, „ремонт“, „услуги консалтинга“, „жилищные услуги“, „отели“», — написал глава региона.

Он также отметил, что власти ещё принимают предложения от местного бизнеса на участие в проекте. Оставить их можно в по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/686f6887068ff01c6c69d147/. По словам Беспрозванных, часть сервисов планируется протестировать уже этой осенью. На данный момент правительство Калининградской области прорабатывает нормативно-правовую базу.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.

В середине мая минцифры сообщило, что назвать сроки реализации проекта пока что сложно. При реализации «карты калининградца» областные власти планируют учитывать опыт создания подобных проектов, в том числе и «карты москвича». Положение о карте областные власти разработали в начале июля. Сейчас власти собирают заявки от бизнеса. Для участия в проекте необходимо заполнить анкету.

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