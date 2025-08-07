Фонд капремонта завершил ремонт исторического дома в Железнодорожном (фото)

Фонд капитального ремонта Калининградской области завершил работы в доме по ул. Коммунистической, 42 в пос. Железнодорожный. Как сообщает пресс-служба правительства, в доме обновили крышу, фундамент и подвал здания, отремонтировали фасад.
«Фонд выполняет комплексные работы по капитальному ремонту. За счёт взносов собственников за раз приводится в порядок один конструктивный элемент: крыша, фасад, фундамент, подвал, внутренние инженерные сети или выполняется замена лифтового оборудования. Субсидия правительства Калининградской области позволила Фонду отремонтировать сразу четыре конструктива», — отметили в правительстве.
На здании сохранились все необходимые декоративные элементы для воссоздания его первоначального архитектурного облика: карнизы, сандрики, обрамление дверного портала. По сохранившимся элементам были выполнены слепки, благодаря которым воссозданы утраченные фрагменты декора.
Специалисты выполнили декоративные обрамления окон, установили кронштейны и подоконные карнизы. Для восстановления входной группы отремонтировали историческую дверь с другого дома, которую сохранили во время первого этапа ремонта в Железнодорожном. Во фрамугу над дверью установили витраж. Разноцветные элементы стекла изображают полевой цветок — репейник. На торцах дома установили деревянные резные кронштейны с антиприсадочными шипами от птиц. Также установлена камера «Безопасного города».Напомним, региональный бюджет выделил на ремонт домов в Железнодорожном в 2025 году около 57 млн руб. По данным региональных властей, с 2017 по 2023 годы Фонд капитального ремонта отремонтировал в Железнодорожном 53 дома. Как сообщали в областном правительстве в ответ на запрос «Нового Калининграда», общая стоимость работ составила 354 млн рублей. Власти также заявляли о выделении средств на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади в населенном пункте.