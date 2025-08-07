Фонд капремонта завершил ремонт исторического дома в Железнодорожном (фото)

Фонд капремонта завершил ремонт исторического дома в Железнодорожном (фото)
Фото: сайт правительства Калининградской области
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Фонд капитального ремонта Калининградской области завершил работы в доме по ул. Коммунистической, 42 в пос. Железнодорожный. Как сообщает пресс-служба правительства, в доме обновили крышу, фундамент и подвал здания, отремонтировали фасад.

«Фонд выполняет комплексные работы по капитальному ремонту. За счёт взносов собственников за раз приводится в порядок один конструктивный элемент: крыша, фасад, фундамент, подвал, внутренние инженерные сети или выполняется замена лифтового оборудования. Субсидия правительства Калининградской области позволила Фонду отремонтировать сразу четыре конструктива», — отметили в правительстве.

На здании сохранились все необходимые декоративные элементы для воссоздания его первоначального архитектурного облика: карнизы, сандрики, обрамление дверного портала. По сохранившимся элементам были выполнены слепки, благодаря которым воссозданы утраченные фрагменты декора.

Специалисты выполнили декоративные обрамления окон, установили кронштейны и подоконные карнизы. Для восстановления входной группы отремонтировали историческую дверь с другого дома, которую сохранили во время первого этапа ремонта в Железнодорожном. Во фрамугу над дверью установили витраж. Разноцветные элементы стекла изображают полевой цветок — репейник. На торцах дома установили деревянные резные кронштейны с антиприсадочными шипами от птиц. Также установлена камера «Безопасного города».

Напомним, региональный бюджет выделил на ремонт домов в Железнодорожном в 2025 году около 57 млн руб. По данным региональных властей, с 2017 по 2023 годы Фонд капитального ремонта отремонтировал в Железнодорожном 53 дома. Как сообщали в областном правительстве в ответ на запрос «Нового Калининграда», общая стоимость работ составила 354 млн рублей. Власти также заявляли о выделении средств на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади в населенном пункте.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter