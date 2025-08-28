Ремонт улицы Майской в Калининграде не успевают сделать в заявленные сроки

Ремонт улицы Майской в Калининграде, который подрядчик должен был закончить в ноябре, завершится лишь к концу декабря текущего года. Об этом журналистам сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Объект двухгодичный, и в конце декабря 2025 года будет реализация полностью всего объекта, — рассказал Романов. — То есть подрядчик должен уйти физически с объекта на всём его протяжения и уже заниматься процедурой передачи».

Чиновник также рассказал, что перед подрядчиком также стояла задача открытия движения к школе № 33 к 1 сентября, однако из-за сложных погодных условий он может не успеть это сделать.

«Там нижний слой уложен, и техническое движение может быть открыто», — добавил Романов.

Проблемным местом на указанной улице также является постройка, в которую упирается ремонтируемая дорога.

«Если говорить о палатке, то в рамках реализации первого этапа объекта техническое движение будет открыто с учетом объезда этой палатки. То есть палатка будет стоять. На втором этапе мы придём уже непосредственно с реконструкцией перекрестка. В рамках реконструкции будет проведена процедура выкупа. И в дальнейшем палатку мы уберем и сделаем полноценный проезд», — уточнил Романов, добавив, что будет это уже в 2026 году.

На капремонт ул. Майской от ул. Еловая аллея до пер. Майского власти готовы были потратить до 148,5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Мосинжиниринг», снизившая начальную цену до 147 млн 754 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику в течение 320 дней предстояло переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переоборудовать участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории. Заявленный ранее срок окончания строительно-монтажных работ — 22 ноября 2025 года.