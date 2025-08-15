Калининградстат: в области сократилось число работников среднего медперсонала

В конце 2024 года в Калининградской области работало 5 299 врачей и 8 347 сотрудников среднего медицинского персонала. Как сообщает Калининградская, в 2015-м их было 4 354 и 8 605 соответственно.

Сейчас в государственных медорганизациях работают 3919 врачей и 6999 работников среднего медперсонала, а в частных клиниках — 1207 и 1064 соответственно. Как отмечает Калининградстат, снижение числа среднего медперсонала в госучреждениях и его увеличение в частных клиниках происходило в 2020-2022 годах.

«Если обратить внимание на число медицинских специалистов на 10 000 человек населения, то можно отметить рост числа врачей с 44,5 в 2015 году до 51,3 в 2024 году. При этом, численность среднего медперсонала наоборот сократилась с 88 до 80,8, — добавляет статистическая служба. — Обеспеченность Калининградской области врачебным персоналом в 2024 году составила 51,3 на 10 000 человек населения (годом ранее — 50,1) и стала равна среднероссийскому показателю. Численность среднего медперсонала на 10 000 человек населения остаётся ниже, чем в среднем по России. Среди регионов СЗФО по обеспеченности врачами на 10 000 человек населения область на 6-м месте, средним медицинским персоналом на 9-м месте. Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек населения также выше, чем в среднем по РФ, но ниже, чем в среднем по СЗФО».

В декабре 2024 года на прямой линии Беспрозванных заявил, что власти Калининградской области намерены решать проблему дефицита врачей за счёт мер социальной поддержки. Он также отметил, что в больницах региона не хватает 30% врачей при укомплектованности в 70%. Правительство области сотрудничает с БФУ им. Канта и выпускает ежегодно 150 специалистов. При нынешней нехватке на полноценное комплектование медучреждений понадобится несколько лет. В январе 2025 года Беспрозванных отмечал, что Калининградской области требуется 1050 медработников, в июле — 900.

