Эксперт: при нехватке кадров в медицине ИИ может стать полезным инструментом

В условиях нехватки медицинских кадров необходимы инструменты, которые помогут специалистам работать лучше, быстрее и качественнее. Таким инструментом может стать искусственный интеллект. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры лучевой диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и член Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Елена Панина во время форума «В фокусе — здоровье».

Термин и дисциплина «искусственный интеллект» впервые родились в 1956 году на Дартмутском семинаре, где исследователи выдвинули гипотезу о возможности моделирования человеческого мышления и обучения с помощью машин. Как отмечает Панина, далее об этой технологии заговорили в период эпидемии коронавируса.

«Мы все знаем, что на первом месте у нас есть смертность от систем кровообращения, потом новообразования и так далее. Если он [искусственный интеллект] видит больше, чем видит врач, и может собрать те данные, которые он может, то это крутой инструмент скрининга», — сказала эксперт. Анализируя данные пациента, искусственный интеллект в частности может определить фактор риска: «По этому [фактору риска пациенту] надо сделать такое исследование. А это исследование, если сделать на ранней стадии, то нужен такой препарат. Либо профилактический, либо лечение на ранней стадии».

Панина отмечает, что это «совершенно другая индустрия здравоохранения и вызов для искусственного интеллекта»: «Ни один врач, какой бы он гениальным ни был, столько проанализировать данных и получить столько данных в единицу времени не может»

Эксперт также напомнила, что, по данным ВОЗ, к 2040 году в мире не будет хватать 15 млн медицинских кадров. «Если кадров не хватает, то нужны инструменты, которые нашим существующим специалистам помогут работать лучше, быстрее, качественнее. Любой другой инструмент и хороший организм, который вам нравится, можно применять. Такие цели — качественно, проще и дешевле, — добавила Панина. — Искусственный интеллект, пересмотр искусственного интеллекта изображений дешевле, чем сидит врач, который все это смотрит. Компьютерную томография, где 100, 200, 300 кадров выходит, искусственный интеллект смотрит в течение минуты. А врач? Открывай, загрузи, пролистай, отпиши — в минуту никогда в жизни не уложат, поэтому быстрее и дешевле».

Первоочередная задача, которая стоит перед искусственным интеллектом — проверить, назначить, рассчитать, увидеть, классифицировать, назначить дальнейший путь пациента, утверждает Панина.

Использование искусственного интеллекта не исключает активного участия врача. В качестве примера кандидат медицинских наук привела опыт одной из клиник в Екатеринбурге, где карта пациента заполняется автоматически во время разговора с врачом. «Врач беседует с пациентом, на котором висит бейджик, автоматически заполняется карта. Ему [врачу] даже печатать ничего не надо, только в диалоге [задавать вопросы]. Подтягиваются данные и подсвечиваются, что дальше надо делать, — уточнила Панина. — Это не говорит о том, что врач не думает. Он задает вопросы, анализирует предреки и дальнейший пункт, выбирает из предложенного наиболее лучший вариант. Это персонализированный подход. Поэтому задачи перед искусственным интеллектом стоят грандиозные, но и данные, на которых он обучается, достаточно большие».

Напомним, что в декабре 2024 года на прямой линии губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что власти Калининградской области намерены решать проблему дефицита врачей за счёт мер социальной поддержки. Он также отметил, что в больницах региона не хватает 30% врачей при укомплектованности в 70%. Правительство области сотрудничает с БФУ им. Канта и выпускает ежегодно 150 специалистов. При нынешней нехватке на полноценное комплектование медучреждений понадобится несколько лет. В январе 2025 года Беспрозванных отмечал, что Калининградской области требуется 1050 медработников, в июле — 900.