Определился победитель архитектурного конкурса предложений по «Белой Дюне»

В Калининградской области завершился архитектурный конкурс проектных предложений по развитию туристической территории «Белая Дюна». Первое место заняло ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». Как сообщает Корпорация развития, проект отличается «глубокой проработкой технико-экономических показателей и учитывает реальный ландшафт территории».

Организатором конкурса выступил региональный уполномоченный орган общественной организации «Союз архитекторов России». У пяти участников, отобранных по итогам первого этапа архитектурного состязания, было четыре месяца на разработку проектов развития курорта. Авторам необходимо было рассчитать технико-экономические показатели и на их основании предложить оптимальные, оригинальные и целесообразные планировочные решения.

Работа жюри, в состав которого вошли архитекторы из Москвы и Калининграда, представители правительства и Корпорация развития, стартовала 25 августа. Все работы рассматривались в анонимном формате. По итогам первого дня обсуждения из пяти проектов были отобраны два альбома-финалиста. Первое место получило предложение «Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры», а второе — ООО «Ваухаус» из Москвы.

«Конкурс „Белая Дюна“, возможно, открывает новую эру для региона. Калининградская область обладает высоким природным и историко-культурным потенциалом. Создание туристического кластера такого масштаба, какой заявлен организаторами конкурса, означает по существу строительство нового города с населением более 40 тысяч человек. Это не только первый новый город такого масштаба в постсоветской России, но и первый русский город области после 1945 года. Это город с высоким уровнем функциональной насыщенности и новой архитектуры, характерной для ХХI века, город умных технологий и счастливых людей. Все эти качества продемонстрировал проект, единодушно оцененный членами жюри как победитель конкурса», — прокомментировал итоги работы председатель Совета по градостроительству Союза архитекторов России и вице-президент Союза московских архитекторов Евгений Гурвич.

Проект бюро «Ваухаус» предложило взглянуть на «Белую Дюну» как на пейзаж курортных сценариев, объединённых идеей комфортного северного приморского города. Образ во многом вдохновлён традиционной застройкой, характерной для разных частей Калининградской области, и сочетает «региональную специфику и современный подход к планировкам». Однако это предложение уступило победителю в части формирования цельной городской среды, сообщает Корпорация развития.

Концепция ГБУ «ГлавАПУ», в свою очередь, формирует новый город-курорт, состоящий из четырёх кварталов вокруг выраженного центра. «Оригинальное и практичное решение предложено для улично-дорожной сети: одну из пешеходных улиц авторы проектируют как диагональ, задающую структуру города и усложняющую её. В самом центре курорта предлагается расположить двухъярусный, с подземным этажом, транспортно-пересадочный узел с перехватывающими парковками. Это позволит жителям и гостям „Белой Дюны“ прибывать сразу в центральную часть курорта без необходимости долгих переездов и переходов по его территории», — рассказали в Корпорации.

В прибрежной части запланированы зоны отдыха и ветрозащитная лесополоса. На первой, второй и третьей линиях размещена гостиничная инфраструктура. Весь город, по замыслу архитекторов, будет объединён прогулочными зонами и связующими общественными пространствами. Внимание авторы проекта также уделяют экологическому каркасу территории. Зелёные зоны должны образовать сеть маршрутов и коридоров внутри «Белой Дюны» и способствовать формированию природно-рекреационной среды курорта.

По данным базы данных контрагентов, директором ГБУ «ГлавАПУ» выступает Наталья Березина. Учредитель учреждения — комитет по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Корпорация развития, в свою очередь, получила материалы, которые будут использованы для корректировки проекта планировки территории будущего курорта и формирования участков перспективной застройки. В новой версии проекта планировки будут учтены предложения архитекторов по функциональному зонированию, улично-дорожной сети, созданию зелёного каркаса территории», — добавила Корпорация.

Проектные предложения участников архитектурного конкурса будут представлены в сентябре в ходе XIV международного архитектурного фестиваля «Эко.Берег» в Светлогорске для ознакомления жителей региона.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим». На проектирование дорог до курорта выделяли 67 млн рублей.

В августе СМИ сообщили, что власти внесли изменения в проект «Белой Дюны». Из него убрали парки, социальную инфраструктуру, при этом предусмотрели берегоукрепление, большой променад и отдельный кластер для креативного бизнеса.