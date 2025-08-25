Акушер-гинеколог о запрете абортов: «Выхлопа не будет никакого»

В России нельзя запрещать аборты, так как «выхлопа не будет никакого». Такое мнение высказала доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины «Российского университета медицины» Виктория Касян на форуме для ведущих СМИ «В фокусе — здоровье».

«Карательные меры против абортов бессмысленны. То, что сейчас происходит в нашей стране, мы честно в ужасе. Нельзя запрещать аборты. Мы в нашей стране это прожили в 30-х, 40-х, 60-х годах. Сколько было криминальных абортов, сколько женщин мы потеряли, — сказала она. — Выхлопа не будет никакого. Это будут, к сожалению, ненужные дети, беспризорность, проблемы и так далее».

Напомним, 1 декабря 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал региональный закон о запрете склонения к абортам. 13 декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. В Калининградской области и других регионах страны частные клиники полностью или частично отказались от услуг по прерыванию беременности.

В конце декабря 2023-го глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался против запрета абортов в России. «Рождаемость детей на одну женщину достигла пика в 2016 году, а потом резко пошла вниз. Если вы не понимаете, в чем дело с этим показателем — почему он падает, вы не знаете, как изменить его динамику, то надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы, такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу», — заявил глава СПЧ.