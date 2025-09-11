Для обеспечения прохода и проезда по ул. Майской вводят бессрочный сервитут

Власти Калининграда устанавливают публичный сервитут для обеспечения прохода и проезда по ул. Майской от переулка Майского до ул. Еловая аллея. Соответствующее постановление от 10 сентября опубликовано на сайте горадминистрации.

Публичный сервитут площадью 21934 кв.м устанавливается бессрочно в отношении части земель кадастровых кварталов 39:15:131925, 39:15:131926, 39:15:131929, 39:15:131933 и частей 22 земельных участков. Их правообладателям должны направить уведомления. Кроме того, копии постановления предписано разместить в общедоступных местах, в том числе — на досках объявлений.

На капремонт ул. Майской от ул. Еловая аллея до пер. Майского власти готовы были потратить до 148,5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Мосинжиниринг», снизившая начальную цену до 147 млн 754 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику в течение 320 дней предстояло переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переоборудовать участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории. Заявленный ранее срок окончания строительно-монтажных работ — 22 ноября 2025 года. Однако, по словам подрядчика, в связи с погодными условиями работы удастся завершить лишь к концу года.

Проблемным местом на указанной улице является постройка, в которую упирается ремонтируемая дорога. «Если говорить о палатке, то в рамках реализации первого этапа объекта техническое движение будет открыто с учётом объезда этой палатки. То есть палатка будет стоять. На втором этапе мы придём уже непосредственно с реконструкцией перекрестка. В рамках реконструкции будет проведена процедура выкупа. И в дальнейшем палатку мы уберём и сделаем полноценный проезд», — сообщил ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов, добавив, что это будет уже в 2026 году.