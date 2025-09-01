Росавиация: для Калининграда было предусмотрено 133 307 субсидированных билетов

В 2025 году к перевозке на калининградском направлении было предусмотрено 133 307 субсидированных авиабилетов, по данным на 12 августа из них было реализовано 86%, говорится в ответе Росавиации на официальный запрос «Нового Калининграда». В федеральном ведомстве и авиакомпаниях не проводят отдельный учет воспользовавшихся субсидированными авиаперевозками жителей Калининградской области, студентов вузов и льготных категорий-жителей других регионов.

В Росавиации также отметили, что «бюджетные ассигнования, выделяемые для обеспечения доступности авиаперевозок по калининградским направлениям, имеют определенный лимит». «Именно в рамках него между авиакомпаниями распределяется маршрутная сеть и определяется предельное количество пассажиров льготных категорий, которые могут быть перевезены по каждому конкретному маршруту», — сообщили в ведомстве. При этом там не предоставили информацию, какая доля воспользовавшихся субсидированными авиаперевозками приходится на жителей Калининградской области, студентов региональных вузов, а также льготников из других регионов РФ.

В Росавиации не считают, что программа субсидированных авиаперевозок в 2025 году дала сбой. «Сотни тысяч граждан России воспользовались механизмом субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении и совершили перелет из Калининграда и обратно по специальным сниженным тарифам. Программа действует с 2012 года. Например, с 2019 по 2024 годы по ней перевезено более 765 тыс. пассажиров», — сообщили в Росавиации.

Жители Калининградской области летом 2025 года отмечали проблемы с покупкой субсидированных билетов на фоне роста цен на авиаперевозки. В начале июля в авиакассах сообщили об отсутствии билетов на летний сезон у «Смартавиа». В первой декаде июля авиакомпания Nordwind («Северный ветер») исчерпала квоту по субсидии на авиаперевозки по маршруту «Калининград — Москва». Субсидированные авиабилеты на сайте «Аэрофлота» были раскуплены в апреле.