Депутаты горсовета проголосовали против возвращения «блошки» на старое место

Совет депутатов Калининграда отклонил проект решения о возвращении «блошиного» рынка на пересечение улиц Баранова и Пролетарской, разработанный депутатами-коммунистами Сергеем Севостьяновым и Алексеем Колобовым. Решение было принято на заседании в среду, 24 сентября.

Вопрос был также рассмотрен 23 сентября на заседании комиссии по городскому хозяйству. По словам представителей нормативно-правового отдела горадминистрации и областной прокуратуры, проект содержал коррупциогенные факторы и не мог быть рассмотрен Советом депутатов в связи с отсутствием соответствующих полномочий. Документ рекомендовали отклонить. За это на заседании горсовета проголосовали 19 депутатов. Трое были против, ещё трое воздержались.

В пояснительной записке к проекту решения Сергей Севостьянов перечислял следующие цели: «привести деятельность специализированной ярмарки — „блошиного“ рынка — и администрации городского округа „Город Калининград“ в соответствие с действующей нормативно-правовой базой Российской Федерации, сохранение и развитие „блошиного“ рынка как единого комплекса, как точки притяжения туристов, а также местных любителей старины в исторически сложившемся месте», «создание условий для формирования современной и комфортной городской среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности через развитие и стимулирование роста объектов стрит-ритейла».

Ранее депутаты городского совета Калининграда уже предлагали вернуть блошиный рынок на улицу Баранова, уверяя, что их проект подготовлен «на основании методических рекомендаций по организации ярмарочной торговли в Российской Федерации», которые были даны Министерством промышленности и торговли РФ в марте 2015 года. Вопрос должны были рассмотреть на постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству 19 июня, а 25 июня он стоял в повестке заседания городского совета депутатов, но тогда его не успели рассмотреть ни там, ни там.

В ноябре прошлого года торговцы с блошиного рынка с улицы Баранова переехали на Сельму, к путепроводу, соединяющему Советский проспект с улицей Челнокова. Перемещение торговцев в мэрии обосновали борьбой «со стихийной торговлей на улице Пролетарской и на улице Профессора Баранова».

Борьба за сохранение «барахолки» у стен башни «Врангель» ведётся в течение нескольких лет. В июне прошлого года на улице Пролетарской, в районе перекрёстка с пешеходной улицей Профессора Баранова, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок.