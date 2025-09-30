«Калининградтеплосеть» не завершила перекладку труб на ул. Горького-Озерова (фото)

«Калининградтеплосеть» не завершила перекладку коммуникаций на ул. Озерова и Юношеской в срок до 30 сентября, как было обещано ранее. На месте работ по-прежнему раскопаны траншеи, перекладка на участке по отремонтированной недавно ул. Озерова пока не проводилась, рассказали «Новому Калининграду» местные жители.

«На ул. Калязинской также вскрыта теплотрасса. Мы поинтересовались у городского дежурного, когда будут завершены работы — ведь вот-вот стартует отопительный сезон. Нам сказали, что это произойдет, когда закончат Горького. Однако на Горького-Озерова-Юношеской работы еще не завершены. Поговорили с рабочими — те сказали, что ждут каких-то поставок материалов. Опасаемся остаться без тепла», — рассказал местный житель. Напомним, ранее власти обещали, что ремонт на этом участке будет завершен до конца сентября.

«Новый Калининград» направил запрос в «Калининградтеплосеть».

Вопросы к властям по поводу перекладки коммуникаций на ул. Горького-Озерова-Юношеской в Калининграде возникли в августе — работы по замене теплоцентрали там начались после того, как за 21,9 млн рублей была отремонтирована ул. Озерова. Как сообщил в ответе на запрос «Нового Калининграда» первый замглав администрации областного центра Игорь Шлыков, синхронизации работ дорожников и коммунальщиков не было. Однако позже глава администрации города Елена Дятлова заявила, что решение о ремонте улицы до перекладки теплотрассы принималось совместно. Тогда же представитель «Теплосетей» Виталий Семичев рассказал, что на незадействованном участке проводится работа подрядной организации, работ должны завершиться до конца сентября.

Отметим, что во вторник на оперативном совещании глава администрации сообщила, что подключать многоквартирные жилые дома Калининграда к отоплению пока не стоит, так как регион уже в ближайшее время ожидает потепление. При этом, по ей словам, отопительный сезон в жилищном фонде власти готовы начать в любой момент. Чиновница также пояснила, что «социалка с прошлой недели активно подключается к теплу».