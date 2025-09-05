Песков: Telegram и WhatsApp* должны остаться в России для конкуренции Max

Иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* должны работать в России, чтобы у национальной платформы Max была конкуренция. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», — подчеркнул Песков.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что Max должен развиваться так, чтобы у десятков миллионов россиян возникло собственное желание им пользоваться: «Он должен постоянно развиваться и не стоять на месте». По его словам, национальному мессенджеру «еще предстоит большой путь в этом плане».

Мессенджер MAX, разработанный компанией VK, запустили в бета-версии в марте. По состоянию на июль 2025 он находился на стадии тестирования. В конце июня этого года Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера. В начале августа источник «Нового Калининграда» сообщил, что в БФУ им. Канта «настойчиво рекомендовали» перевести общение в отечественный мессенджер. При этом «блокировать возможность работать в Telegram и иных мессенджерах» руководство тогда не планировало. 19 августа о создании собственного официального канала в MAX заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Предустановка приложения MAX на все устройства с 1 сентября стала обязательной.

13 августа в России начали частично ограничивать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp* для противодействия преступникам. Как отметили в Роскомнадзоре, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

* Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.