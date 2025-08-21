Обязательная предустановка на устройства мессенджера MAX вводится 1 сентября

Предустановка приложения MAX на все устройства с 1 сентября станет обязательной. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службy кабмина.
«С 1 сентября цифровая платформа MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. В списке таких программ MAX заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года», — цитирует издание сообщение пресс-службы.
Планируется, что мессенджер «обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса».
В перечень обязательных для предустановки программ кабмин включил также Лайм HD TV. Приложение будет предустанавливаться на телевизоры с цифровым блоком управления с 1 января 2026 года.Мессенджер MAX, разработанный компанией VK, запустили в бета-версии в марте. По состоянию на июль 2025 он находился на стадии тестирования. В конце июня этого года Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера. В начале августа источник «Нового Калининграда» сообщил, что в БФУ им. Канта «настойчиво рекомендовали» перевести общение в отечественный мессенджер. При этом «блокировать возможность работать в Telegram и иных мессенджерах» руководство тогда не планировало. 19 августа о создании собственного официального канала в MAX заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.