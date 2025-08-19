Алексей Беспрозванных создал свой канал в мессенджере MAX

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных создал свой официальный канал в российском мессенджере МАХ. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

«Теперь и в MAX. Пробую новую соцсеть — создал канал. Посмотрим, как шустро будет работать мессенджер. Всех приглашаю подписаться!» — написал губернатор.

Мессенджер MAX, разработанный компанией VK, запустили в бета-версии в марте. По состоянию на июль 2025 он находился на стадии тестирования. В конце июня этого года Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера. Официальный запуск запланирован на начало осени.

В начале августа источник «Нового Калининграда» сообщил, что в БФУ им. Канта «настойчиво рекомендовали» перевести общение в отечественный мессенджер. При этом «блокировать возможность работать в Telegram и иных мессенджерах» руководство тогда не планировало.