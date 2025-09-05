Песков не увидел разницы для мошенников между Max и другими мессенджерами

Мошенники для совершения преступлений будут использовать национальный мессенджер Max, как сейчас используют зарубежные платформы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Отвечая на вопрос, рассматривается ли для борьбы с мошенничеством возможность полного ограничения работы в РФ зарубежных мессенджеров, когда появился российский аналог в виде Max, представитель Кремля подчеркнул, что «это должны решать специалисты».

«Я просто не понимаю, в чем разница между российским сервисом [и зарубежными]. Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max, — сказал Песков. — Я не понимаю вот контекст этих обсуждений [о закрытии зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенничеством], искренне не понимаю. Какая разница? Так же Max будут использовать».

Мессенджер MAX, разработанный компанией VK, запустили в бета-версии в марте. По состоянию на июль 2025 он находился на стадии тестирования. В конце июня этого года Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера. В начале августа источник «Нового Калининграда» сообщил, что в БФУ им. Канта «настойчиво рекомендовали» перевести общение в отечественный мессенджер. При этом «блокировать возможность работать в Telegram и иных мессенджерах» руководство тогда не планировало. 19 августа о создании собственного официального канала в MAX заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Предустановка приложения MAX на все устройства с 1 сентября сталаобязательной.



13 августа в России начали частично ограничивать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp* для противодействия преступникам. Как отметили в Роскомнадзоре, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. В сентябре Песков высказал мнение, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* должны работать в России, чтобы у национальной платформы Max была конкуренция.

* Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.