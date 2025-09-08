На ул. Мариенко в Калининграде появились автобусные остановки (фото)

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

На ул. Героя России Мариенко в Калининграде появились автобусные остановки. Официально название им пока не присвоено, однако автобус № 15 там уже останавливается, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Остановочные павильоны установили в районе строящейся школы. В сервисе «Яндекс» они называются «Улица Генерала Лучинского». По словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антона Романова, официальное название остановкам будет присвоено позже.

В конце августа с просьбой к властям оборудовать новую остановку на пути следования автобуса № 15 обратились жители ул. Артиллерийской во время прямого эфира главы горадминистрации Елены Дятловой. Тогда речь шла об улице Аэропортной.

«Там действительно большой участок, на котором нет остановки, — подтвердила Дятлова. — Там остановка перед Артиллерийской и следующая остановка уже на Молодой Гвардии. <...> Надо посмотреть, чтобы мы не нарушили правила организации дорожного движения. Вроде бы напрашивается остановка, пускай специалисты посмотрят, где она может быть осуществлена технически».

Новый автобусный маршрут № 15 от ул. Аксакова до Дворца спорта «Янтарный» запустили в Калининграде в конце августа. Его в том числе используют учащиеся нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской, проживающие в районе ул. Артиллерийской. По итогам мониторинга, проведённого в первые дни сентября, число автобусов на маршруте в утреннее время было решено увеличить с 8 сентября.