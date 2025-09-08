На ул. Мариенко в Калининграде появились автобусные остановки (фото)

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

На ул. Героя России Мариенко в Калининграде появились автобусные остановки. Официально название им пока не присвоено, однако автобус № 15 там уже останавливается, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Остановочные павильоны установили в районе строящейся школы. В сервисе «Яндекс» они называются «Улица Генерала Лучинского». По словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антона Романова, официальное название остановкам будет присвоено позже.

В конце августа с просьбой к властям оборудовать новую остановку на пути следования автобуса № 15 обратились жители ул. Артиллерийской во время прямого эфира главы горадминистрации Елены Дятловой. Тогда речь шла об улице Аэропортной.

«Там действительно большой участок, на котором нет остановки, — подтвердила Дятлова. — Там остановка перед Артиллерийской и следующая остановка уже на Молодой Гвардии. <...> Надо посмотреть, чтобы мы не нарушили правила организации дорожного движения. Вроде бы напрашивается остановка, пускай специалисты посмотрят, где она может быть осуществлена технически».

Новый автобусный маршрут № 15 от ул. Аксакова до Дворца спорта «Янтарный» запустили в Калининграде в конце августа. Его в том числе используют учащиеся нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской, проживающие в районе ул. Артиллерийской. По итогам мониторинга, проведённого в первые дни сентября, число автобусов на маршруте в утреннее время было решено увеличить с 8 сентября.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter