Жители ул. Артиллерийской просят оборудовать ещё одну автобусную остановку

Ул. Аэропортная. Скриншот «Яндекс Панорам»
Жители ул. Артиллерийской в Калининграде, чьи дети будут учиться в новом корпусе 58 школы на ул. Благовещенской, обратились к властям с просьбой оборудовать ещё одну автобусную остановку на ул. Аэропортной. Вопрос обсуждался во время прямого эфира главы администрации Калининграда Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте».

«Там действительно большой участок, на котором нет остановки, — подтвердила Дятлова. — Там остановка перед Артиллерийской и следующая остановка уже на Молодой Гвардии, ближе к построенным жилищным комплексам. Давайте посмотрим, дам поручение своим коллегам, потому что вы же помните, как выглядит перекресток улицы Аэропортной с улицей Юрия Гагарина. Большой перекрёсток, там начинаются повороты отдельно выделенные налево, прямой ход. И надо посмотреть, чтобы мы не нарушили правила организации дорожного движения. Вроде бы напрашивается остановка, пускай специалисты посмотрят, где она может быть осуществлена технически».

Новый автобусный маршрут № 15 от ул. Аксакова до Дворца спорта «Янтарный» запустили в Калининграде в конце августа.

О том, что после открытия нового корпуса 58 школы на ул. Благовещенской необходимо будет собирать обратную связь с родителей учащихся о транспортной доступности учреждения, говорил губернатор Алексей Беспрозванных во время проверки готовности школы к учебному году. «В первые дни учебного года самое пристальное внимание будет уделено тому, чтобы внести ещё дополнительные корректировки по движению общественного транспорта», — обещала Елена Дятлова.

