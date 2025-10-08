Власти приглашают обсудить изменения в генплане Калининграда

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» объявляет о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград» применительно к перекрестку ул. Майской и Партизана Железняка. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Обсуждения будут проводиться с 9 октября по 6 ноября 2025 года. С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Экспозиция проекта пройдёт с 17 по 27 октября в:

— МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» (пл. Победы, 1, вход со стороны Гвардейского пр-та, часы работы: понедельник — пятница, 9:00 —18:00);

— Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (Московский пр-кт, 39, часы работы: вторник — пятница с 11.00 до 20.00, суббота — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной день).

Проведение консультаций запланировано в МКУ «ЦДОД»:

— 21.10.2025 (вторник) с 10:00 до 13:00;

— 23.10.2025 (четверг) с 14:00 до 17:00.

Предложения и замечания можно подать с 17 по 27 октября 2025 года:

— через официальный сайт http://www.klgd.ru;

— в журнал учёта посетителей экспозиции проекта;

— через платформу обратной связи: https://gov39.ru/servisy/pos/;

— в письменной форме через МКУ «ЦДОД» (пл. Победы, 1).

Контакты организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-32-11.

Как сообщал в августе председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов, перекрёсток планируют реконструировать. Для этого властям необходимо выкупить и снести здание бывшей торговой точки, находящееся на указанной территории. Тогда же стало известно, что ремонт улицы Майской в Калининграде, который подрядчик должен был закончить в ноябре, завершится лишь к концу декабря текущего года.

На капремонт ул. Майской от ул. Еловая аллея до пер. Майского власти готовы были потратить до 148,5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Мосинжиниринг», снизившая начальную цену до 147 млн 754 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику в течение 320 дней предстояло переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переоборудовать участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории. Заявленный ранее срок окончания строительно-монтажных работ — 22 ноября 2025 года.