Проект «Белая Дюна» назвали первым русским городом Калининградской области

Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Проект «Белая Дюна», который намерены реализовать в районе Поваровки Зеленоградского района Калининградской области, будет первым городом, построенным в России за 30 лет, и первым русским городом Калининградской области. Об этом в четверг, 18 сентября, перед презентацией проекта победителя конкурса (им стало Главное архитектурно-планировочное управление Москвы) на форуме «Экоберег-2025» заявил председатель жюри конкурса, архитектор и градостроитель Евгений Гурвич. Он также отметил, что на проект «Белая Дюна» очень уповают руководство Калининградской области «и мы все».

«За тридцать лет это первый проект, который строится с нуля, на чистом месте, — сообщил Гурвич. — Понимаете, какая штука, мы привыкли работать с существующими городами и отработали соответствующие механизмы, отработали градостроительный кодекс и нормативы. Это всё связано с реконструкцией и застройкой существующих городов. А если бы мы взяли существующую нормативную базу и на её основании захотели построить новый город, у нас бы ничего не получилось. Это бесполезная документация для нового строительства. Ничего не выйдет! Взять и построить на пустой площадке мы уже не умеем. Нет ни одного [нового] города в России. ГлавАПУ, „Корпорация развития“ и область будут стоять перед архисложной задачей, потому что многое уже забыто, кое-что надо будет вспоминать и учиться заново».

В сентябре Правительство России одобрило Калининградской области казначейский инфраструктурный кредит размером 11,45 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры для интегрированного курорта «Белая Дюна», а также на строительство автомобильного путепровода Зеленоградск — Пионерский курорт.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим». На проектирование дорог до курорта выделяли 67 млн рублей. В июле стало известно, что Минэкономразвития дало положительное заключение на заявку Калининградской области о строительстве курорта.

В августе СМИ сообщили, что власти внесли изменения в проект «Белой Дюны». Из него убрали парки, социальную инфраструктуру, при этом предусмотрели берегоукрепление, большой променад и отдельный кластер для креативного бизнеса.

В сентябре в области завершился архитектурный конкурс проектных предложений по развитию туристической территории «Белая Дюна». Первое место заняло ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». Как сообщало Корпорация развития, проект отличается «глубокой проработкой технико-экономических показателей и учитывает реальный ландшафт территории».


