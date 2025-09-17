Мусевич: лагерь в Донском не успели построить в срок из-за неустойчивости берега

Модульный лагерь в Донском Светлогорского округа не удалось построить в течение 2024 года из-за корректировки проекта. О том, что проект пришлось переделывать из-за угрозы сползания берега, в среду, 17 сентября, рассказала в ходе доклада о причинах недостаточного уровня исполнения госпрограммы Калининградской области «Молодежь» в региональном заксобрании министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

«Причиной изменений стала информация о дополнительных требованиях к планированию территории объекта, сформированная ГБУ КО „Балтберегозащита“ по итогам инженерно-геологических изысканий и расчетов устойчивости склона берегового уступа, — пояснила Мусевич. — Согласно данной информации, на расстоянии 28 метров вдоль верхней бровки берегового уступа находится зона, которая является неустойчивой и подвержена а сползанию. В связи с этим выдана рекомендация располагать легкие здания и сооружения винтовых сваях на расстоянии менее 30 метров от верхней бровки».

Изменения в проектно-сметной документации потребовали дополнительного времени, и контракт не был выполнен в заявленные сроки, а субсидия в 648,16 млн рублей была освоена лишь на 56%. На территории установлены 26 модульных домокомплектов для проживания, 3 модульных здания (образовательный центр, фельдшерско-акушерский пункт и штаб волонтеров), и 12 августа там проводился Всероссийский молодёжный образовательный форум «ШУМ».

В июле прошлого года «Центр молодёжи» искал подрядчика, готового за 13,7 млн рублей вырубить 887 деревьев и 167 кустарников на берегу Балтийского моря, на территории бывшей турбазы Балтфлота «Янтарный берег» площадью 16,7 га. Порубочный билет власти Светлогорска выдали «Центру молодёжи» Калининградской области в мае. 77 деревьев разрешалось спилить в рамках «санитарной вырубки», еще 887 — для осуществления «реконструкции зелёных насаждений».

Сообщалось, что на территории Филинской бухты идёт строительство молодежного образовательно-досугового центра. Ранее сообщалось, что он будет рассчитан на 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Землю собирались передать в региональную собственность (ранее она принадлежала Роспатриотцентру, структуре Федерального агентства по делам молодежи). Рядом строится еще один центр для молодежи и детей — спортивный. Этот объект займет, в том числе, часть пляжной зоны. В октябре 2023 года участок, на котором расположен комплекс зданий бывшей турбазы, был переведен в «зону объектов отдыха и туризма».